Furti di motori Appello al prefetto

VENEZIA «Ritenendo che il fenomeno abbia superato ogni limite, mi rivolgo a Lei per chiederle di intervenire affinché vengano adottate con la dovuta tempestività, da parte delle forze dell'ordine e dalle amministrazioni locali per le proprie competenze, le indispensabili misure atte a intervenire sullo stato di fatto, creando gli opportuni deterrenti necessari a rompere questa percezione della laguna come Far West per le scorrerie notturne». È uno dei passaggi finali della lettera spedita ieri da Mirco Bodi, anima e fondatore del gruppo...