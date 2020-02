FURTI D'ARTE

VENEZIA Le opere erano state rubate tra febbraio e marzo del 2013 dalla chiesa di Sant'Ilario Vescovo a Rivergaro (Pc). Dopo vari passaggi, come spesso accade, erano finite nelle collezioni di vari esperti d'arte, tra questi anche qualcuno nel Veneziano. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia e di Roma, sono riusciti a recuperarle al termine di una lunga e delicata indagine. I militari, infatti, anche sfruttando il prezioso patrimonio della banca dati delle opere rubate, hanno individuato così questi nove oggetti preziosi. Le opere recuperate rappresentano importanti testimonianze della scultura ecclesiastica dell'Emiliano e del Piacentino nel periodo compreso tra il XVIII e il XIX secolo di ambito ecclesiastico del XVIII e XIX secolo in territorio emiliano-piacentino: si tratta di un crocifisso in legno di uno scultore emiliano del XVIII e XIX secolo, due candelieri in legno e argento della seconda metà del XIX secolo, altri quattro candelabri in legno e argento del XVIII secolo e due cornici in legno intagliato di bottega piacentina del XVIII secolo (la cui parte interna a stampa era stata sostituita da degli specchi). Le opere, appunto, erano sparite sette anni fa. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno accertato che i beni dopo il furto e la ricettazione erano stati illecitamente esportati all'estero. Qui erano stati messi in vendita in una nota fiera dell'antiquariato inglese. Ricostruendo le varie transazioni nel mercato italiano, i militari sono riusciti a individuare gli ultimi anelli della catena, dei collezionisti di Venezia (Veneto orientale), Milano e Pavia. Collezionisti ignari, è bene sottolinearlo, della provenienza delle opere. I beni recuperati sono stati riconosciuti dal legittimo proprietario e la magistratura ha già disposto la restituzione. Una persona di Pavia è stata denunciata per ricettazione.



