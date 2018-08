CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FUORICLASSELa migliore pizzeria d'Italia? Non si affaccia sul Golfo di Napoli, ma sulle Tofane. Solo per due sere, però: il 17 e il 18 agosto prossimi, quando Franco Pepe sarà al Cristallo di Cortina d'Ampezzo per proporre le ricette che gli sono valse, per il secondo anno consecutivo, il primo posto assoluto di 50 Top Pizza, la prima guida online interamente dedicata alle pizzerie del Bel Paese che ha eletto la sua Pepe in Grani, a Caiazzo, nel Casertano, migliore pizzeria italiana.MARGHERITA SBAGLIATAIl Cristallo Resort & Spa aveva avviato...