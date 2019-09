CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FUORI CONCORSODuemila donne di ogni latitudine del mondo, duemila volti provenienti da cinquanta diversi Paesi: è Woman, documentario-testimonianza di Anastasia Mikova e Yann Arthus-Bertrand, che raccoglie storie, sorrisi, lacrime e difficoltà che sembrano unire il genere femminile in una specie di Internazionale della discriminazione. Camera fissa in studio, occhi che entrano direttamente nell'obbiettivo, con pochi intermezzi di riprese sul posto e in esterni, il film si costruisce allora sulle tematiche più che su una possibile trama: la...