FUORI CONCORSODalla parte dei greci, totalmente. E si può comprendere visto che la regia di Adults in the Room è dell'ellenico Costa-Gavras (che ha ricevuto ieri il premio Jaeger Lecoultre Glory to the filmmaker) che torna a girare un pamphlet politico nel suo Paese dopo Z - L'orgia del potere. È un duro e preciso attacco polemico quello che il film racconta: al cinismo dei modesti burocrati delle finanze che governano l'Europa, alla pochezza delle ricette economiche dell'Eurogruppo, alla calcolata rigidità dei tedeschi che dalla crisi...