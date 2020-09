FUORI CONCORSO

Amos Gitai sostiene che fare un documentario è una forma di archeologia perché devi scavare sulla realtà, anche se non come un bulldozer. O chi, come Gianfranco Rosi, privilegia l'estetica dell'immagine documentaria sull'etica del racconto in un mix di fiction dal vero. Per il novantenne Frederick Wiseman, fuori Concorso a Venezia con City Hall, e premio Oscar alla carriera nel 2017, è la parola documentare che privilegia nel suo lavoro, ovvero dare conto della realtà senza precostruirla e lasciando che essa si sveli allo spettatore.

«In genere, nei documentari si preferisce fare un lavoro di denuncia, mostrare i lati negativi della società dice in collegamento Zoom dalla sua casa di Parigi dove vive da vent'anni ma io ho sempre pensato che i documentari debbono rivelare qualcosa che è utile anche ad altri. Mostrare ad esempio chi lavora bene, chi fa il proprio dovere con coscienza e serietà facendo funzionare le cose; magari può essere un esempio e indicare una strada da seguire».

Il lavoro di Wiseman è fatto di tanti tasselli lasciati scorrere senza che la macchina da presa s'imponga su ciò che avviene: c'è un punto di vista ottico, certo, ma non prioritariamente un punto di giudizio precostituito. Wiseman non forza né torce il reale a suo vantaggio: è il mondo che si mostra. E qui, nel suo ultimo lavoro dopo Ex Libris The New York Public Library, presentato tre anni fa a Venezia, il mondo che il regista ha deciso di far parlare è la City Hall di Boston, il municipio ora governato da un sindaco democratico, mostrandone il funzionamento quotidiano in tutte le sue sfaccettature: matrimoni, registrazione delle nascite, nettezza urbana, sfratti, scuole, sicurezza sociale.

«Non conoscevo bene Boston e quando ho iniziato a girare, seguendo i discorsi di Walsh, il sindaco, mi sono reso conto che stavo documentando una realtà politica locale completamente diversa dalla politica del governo federale. Ogni volta che Donald Trump apre bocca dice delle idiozie, vuole dividere, creare violenza; mentre Walsh cerca di unire, di risolvere i problemi, di rendere un servizio alla città che governa. Mi è sembrato una persona sincera quando dice qui io rappresento tutte le razze, tutte le etnie, tutte le religioni', l'esatto opposto di Trump».

Non si creda, tuttavia, che City Hall sia un manifesto per i democratici, un volantino militante. Wiseman, in tutto il suo lavoro sin dal 1967 con Titicut Follies, non ha mai impresso al dispositivo filmico e narrativo una legge a priori: la verità, o il senso della realtà che è filmata, emerge lentamente dal mosaico delle sequenze. 275 minuti di film non sono pochi, ma forse necessari per lasciare che a dire sia ciò che si mostra.

