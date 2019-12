Fuochi d'artificio e tanta musica E al Lido il bagno degli ibernisti

IL CALENDARIO

VENEZIA Fuochi d'artificio, ibernisti e tanta musica, tra cui il vincitore di X-Factor 2018 Anastasio. Il programma di capodanno 2020 si articolerà così, tra Venezia, il suo Lido e Mestre. Come ogni anno torneranno i fuochi artificiali e lo spettacolo pirotecnico nel bacino di San Marco. Martedì 31 dicembre turisti e veneziani saranno fianco a fianco lungo le fondamenta per godersi uno degli spettacoli più suggestivi ed emozionanti che si possano vivere. Mentre al Lido l'anno nuovo partirà con il gelido bagno proposto dagli ibernisti. La consuetudine si ripeterà il primo gennaio alle 11.15, dove dalla spiaggia del Blue Moon gli auguri per un felice anno nuovo saranno salutati direttamente dalle acque dell'Adriatico.

PIAZZA FERRETTO

In terraferma invece a trionfare sarà la musica. Dalle 22 piazza Ferretto sarà occupata dalla musica di Radiostereocittà. Con la conduzione di Barbara Clara, la radio proporrà alla consolle i deejay Andrea Cecchinato e Simone Canova, con il top dj Mauro Ferrucci. Durante la serata prenderà posto anche l'influencer Alice Basso e la musica dal vivo della tribute band ufficiale degli U2 Velvet dress. Ma l'attesa per i più giovani si concentrerà sul rapper trionfatore della dodicesima stagione di Xfactor. Anastasio con la sua Fine del mondo, rap pungente ricco di energia, era riuscito a lasciare a bocca aperta anche la sua giudice, Mara Maionchi. Per celebrare l'arrivo del 2020 il 22enne rapper sorrentino sarà pronto a incendiare il palco di piazza Ferretto grazie alla sua forza che è riuscita a incuriosire anche i non amanti del genere musicale. Basti pensare che durante la performance nel talent show di Sky, in una cover di Another brick in the wall dei Pink Floyd, il giovane aveva fatto uscire dagli schemi la stessa Maionchi, lasciatasi andare ad esclamazioni di giubilo che hanno infiammato il pubblico.

CONCERTO ALLA FENICE

Sempre per restare in tema musicale, al teatro La Fenice si terrà dal 29 dicembre al 1 gennaio il tradizionale concerto di Capodanno, che quest'anno sarà diretto da Myung-Whun Chung. Tra musiche in prevalenza di Puccini e Verdi, il teatro saluterà il nuovo anno, in diretta su Rai1, con il classico finale Libiam ne' lieti calici tratto dalla Traviata. Per l'occasione, il consorzio di tutela della Prosecco Doc ha fatto sapere di aver stanziato 100mila euro per la città di Venezia colpita dal maltempo. Dal consiglio di amministrazione hanno fatto sapere che una parte delle risorse saranno destinate a finanziare i grandi tradizionali eventi della notte di San Silvestro.

T. Borz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA