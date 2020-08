SULLE SPIAGGE

Jesolo e Lignano rinunciano ai fuochi d'artificio di Ferragosto, mentre Caorle, Bibione e Grado illumineranno ugualmente il cielo con giochi pirotecnici. A Jesolo le feste sono soprattutto in discoteca: al King's la notte di Ferragosto maratona di dj, mentre il Muretto propone il party con il dj Marco Carola. A Caorle, la festa è questa sera, 14 agosto, con musica e fuochi d'artificio: alle 21, il Quintetto Porteño propone lo spettacolo Jazz Tango in Piazza Vescovado, al termine, verso le 22.45, spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di Levante. Weekend ricco anche a Bibione: si parte già stasera in piazza Fontana con Capabrò, un mix di musica e cabaret, domani sera invece Mencho Sosa & Chronopia con gli artisti del circo in piazza Treviso. Alle terme ci si potrà rilassare nella piscina che per loccasione sarà aperta fino a sera. Poi a Ferragosto Bibione si illumina con lo spettacolo pirotecnico, alle 23, sul litorale di piazzale Zenith. Passando al fronte friulano se Lignano Sabbiadoro cancella i tradizionali fuochi d'artificio di Ferragosto e l'air show delle Frecce Tricolori, Grado invece non rinuncia allo spettacolo pirotecnico e all'Incendio del mare che si terrà alle 23 di domani. Per chiudere domani all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, alle 21, con il concerto del pianista Remo Anzovino (ingresso libero, obbligo di prenotazione).

(G.Babbo, R.Coppo, M.Corazza)

