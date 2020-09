FUNZIONALI

RÜSSELSHEIM C'era una volta un'automobile che è passata alla storia, oggi c'è un van capace di diventare una comoda lounge ad emissioni zero. La Opel Zafira-E Life elettrica apre un nuovo capitolo nella storia che parte nel 1999 dal primo monovolume compatto a 7 posti e oggi deve reinventarsi per trovare una nuova vita di fronte allo strapotere dei suv e dei crossover. Basti pensare che solo negli ultimi 5 anni i monovolume hanno perso il 60% delle vendite mentre sono cresciute del 50% per i van multispazio derivati dai mezzi commerciali leggeri. Ecco perché anche il Vivaro, presentato in parallelo con la Zafira Life un anno fa, diventa anch'egli elettrico per andare incontro alle necessità del mondo dei trasporti. Entrambi sono figli del loro tempo e di un costruttore che entro il 2024 avrà una versione elettrica per ognuno dei suoi 9 modelli. Ha iniziato con la Corsa e proseguirà con la nuova Mokka ed il Movano.

La Opel Zafira-E Life nasce su una piattaforma capace di ospitare indifferentemente motori a benzina e diesel o elettrici ed è disponibile in tre lunghezze (4,60, 4,95 e 5,30 metri), con abitacolo fino a 9 posti e un vano bagagli che raggiunge i 4,5 metri cubi.

DOTAZIONI DA AUTO

Capacità da furgone unita però a dotazioni da automobile. Per la sicurezza ci sono infatti gli airbag a tendina per tutte le file di sedili, il cruise control adattivo che si adatta ai limiti di velocità, l'avviso per la stanchezza e il mantenimento della corsia mentre per il comfort sono presenti l'head-up display, lo specchietto virtuale con visuale a 180 gradi, il sistema infotelematico con Android Auto e Carplay, i sedili con massaggio e le porte scorrevoli elettriche che si possono aprire con il telecomando o con un semplice movimento del piede.

Lo spazio è tanto anche sulla versione Small: viaggiando in 5, la capacità del bagagliaio è di 1.500 litri fino al tetto mentre si sfiorano i 3,4 metri cubi smontando i sedili che, in ogni caso, possono scorrere a piacimento consentendo di trovare la configurazione più favorevole alla bisogna. Il motore eroga 100 kW e 260 Nm e la batteria raffreddata a liquido è alloggiata sotto il pianale, in due taglie per capacità: da 50 kWh per un'autonomia di 230 km e da 75 kWh per 330 km, ma solo per le varianti Medium e Large. Il caricatore di bordo è da 7,4 kW in corrente alternata (11 kW optional) e da 100 kW in corrente continua così che per mettere a bordo l'80% dell'energia occorrono 30 minuti per la batteria più piccola e 45 minuti per la più grande.

LIMITATE A 130 KM/H

Con i servizi Free2Move, basta una tessera per servirsi presso 195mila punti di ricarica in tutta Europa pagando una tariffa unica e certa mentre con l'app si controllano a distanza sia i tempi di rifornimento sia la climatizzazione. La guida della Zafira-Life è facile e piacevole grazie alla prontezza dell'acceleratore. In posizione Normal all'acceleratore ci sono 80 kW, 60 kW con la Eco e tutti e 100 i kW con la Sport mentre, premendo il pulsante B, si intensifica il recupero dell'energia. La velocità massima è limitata a 130 km/h. La massa delle batteria è avvertibile un po' quando le sospensioni devono assorbire lo sconnesso, in compenso il baricentro basso migliora la stabilità in curva. La Opel Zafira E-Life parte da 48.910 euro, ma grazie all'effetto combinato dell'ecobonus e degli incentivi commerciali Opel, si scende a 31.678 euro.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

