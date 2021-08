Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Fumo dalla ciminiera della motonave Torcello, che dal Lido, attraverso le canalette, si apprestava a raggiungere Punta Sabbioni. Per cause in corso di accertamento, forse un principio d'incendio in sala macchine, il capitano ha dovuto interrompere la navigazione appena partito da Santa Maria Elisabetta, ieri sera verso le 20.30: ha scelto di mettere in salvo i passeggeri approdando in emergenza a San Nicolò. I viaggiatori sono stati...