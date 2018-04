Fumetto Linus torna in edicola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITORNO«Pensando al motto Linus ritorna bambino, abbiamo lavorato con la nuova redazione per recuperare lo spirito originario della più antica antologia di strip del mondo. Sul nuovo Linus saranno ospitati grandi fumetti di livello internazionale, da Spiegelman a Bodé, da Seth a Calvin & Hobbes, nella tradizione delle strip, ma anche racconti originali dei grandi maestri del graphic novel». Così Igort, il nuovo direttore editoriale della rivista Linus, presenta il nuovo lancio della storica rivista che sarà in edicola e in libreria...