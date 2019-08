CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FUMETTOÈ tornato quel genio di Manu Larcenet. Matto, imprevedibile, scatenato come non mai. Il fumettista francese, classe 1969, conosciuto tanto in patria quanto all'estero (e in Italia molto amato da Zerocalcare), pubblica ora Fake news (Coconino, 208 pp, 22): un volume che alterna cento ritagli di giornale fittizi ad altrettante illustrazioni a tutta pagina. Notizie falsissime, inventate dall'autore, e disegni evocativi, spiritosi o macabri che le descrivono. Fake news al quadrato: una presa in giro del mondo dell'informazione e di tutte...