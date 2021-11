Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FUMETTIContiene una imperdibile chicca per appassionati il catalogo della mostra Hugo Pratt, da Genova ai Mari del Sud, edito da Cong: il volume appena pubblicato che in copertina riproduce il 63. numero di Sgt. Kirk, la rivista fondata nel 1967 dove nacque Corto Maltese presenta una storia del sergente Kirk, La giustizia di Wahtee, finora inedita in Europa. E' stata infatti pubblicata solo in Argentina nel maggio del 1956 sulla rivista...