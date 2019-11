Fuggono dalla città per poter aprire un locale in Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Lei, Francesca Bindoni, veneziana di 30 anni, lui, Robert Tognal, 36enne veneziano di adozione, ma originario di Piancavallo se ne sono andati da Venezia un anno fa.Troppo caos, città invivibile e, sebbene il lavoro andasse bene, la situazione era diventata insostenibile anche da quel punto di vista. La morsa del turismo, che pure dava loro la possibilità di guadagnarsi da vivere, non è stata sufficiente a trattenerli in città. Meglio scappare in un piccolo borgo, Pecol, immerso nel verde della Val Tramontina, a pochi passi...