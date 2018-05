CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fu probabilmente la strage più odiosa della storia Europea. Non per il numero delle vittime, ben inferiore a quello attribuibile, nel secolo scorso, alle brutalità dei nazisti, dei comunisti e degli anarchici. Né per la sua durata, limitata a un paio di giorni. Fu la più odiosa perché consumata in nome della religione; e per di più di una religione che avrebbe dovuto predicare la fratellanza e l'amore. La strage di San Bartolomeo costituì infatti l'apogeo di un'interminabile lotta tra cattolici e protestanti che sconvolse la Francia del...