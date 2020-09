LIRICA

Dopo un'assenza di circa cinquant'anni, torna martedì alla Fenice Roberto Devereux di Gaetano Donizetti. La tragedia lirica in tre atti del compositore bergamasco, in un allestimento semiscenico con la regia di Alfonso Antoniozzi, vedrà protagonisti il soprano Roberta Mantegna (Elisabetta, regina d'Inghilterra), il tenore Enea Scala (Roberto, conte d'Essex e favorito della regina), il mezzosoprano Lilly Jorstad (Sara) e il baritono Alessandro Luongo (duca di Nottingham). Sul podio ritroveremo Riccardo Frizza.

«Con Roberto Devereux - spiega Frizza - si torna gradualmente alla normalità. È in fondo la prima vera ripartenza: l'orchestra della Fenice sarà di nuovo in buca e in platea verranno rimontate le poltrone». Come si ricorderà, da luglio si era scelto di creare un grande spazio interno per garantire il rispetto del distanziamento e delle norme sanitarie. «Con quest'opera, Donizetti ci consegna un lavoro avanzato per quanto riguarda la drammaturgia e l'impianto scenico. Questa struttura sarà poi fatta propria da Verdi». Anche sotto il profilo filologico e interpretativo l'opera di Donizetti, nata nel 1837 per il Teatro San Carlo di Napoli, presenta diversi motivi d'interesse. «Il pubblico - rileva sempre Frizza - ascolterà una versione pressoché integrale del capolavoro: in pratica non ci saranno tagli e tutte le scene avranno le cabalette con il da capo, come previsto dal compositore».

LA RIVELAZIONE

Per Frizza, la ripresa delle attività musicali dopo il forzato periodo di chiusura ha un significato molto particolare. «Lo scorso marzo - racconta - mi trovano a Brescia con mia moglie e mia figlia. Ci siamo tutti ammalati. Ho trascorso un mese in casa, con la febbre, spossato e stanco. Avevo perso il gusto e l'olfatto. Nemmeno la musica riusciva a consolarmi. Noi, fortunatamente, ci siamo ripresi. Ci sono stati però moltissimi morti. Appena ho potuto ho diretto con grande commozione il Requiem di Donizetti a Bergamo per omaggiare le vittime del Covid davanti al presidente della Repubblica».

IL FUTURO

Non è facile ora fare previsioni sulla ripresa della vita musicale internazionale e la situazione si presenta alquanto diversa. «Credo che il comportamento degli italiani sia stato alquanto corretto. È stato così possibile riaprire festival e manifestazioni concertistiche anche perché disponiamo di prestigiosi spazi all'aperto e il clima ci aiuta. Così sta avvenendo in Spagna e speriamo presto in Francia. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna la situazione artistica è ben più drammatica. Da noi ci sono i contributi grazie ai quali lo Stato sostiene l'arte, ma nei paesi con orchestre e teatri finanziati da privati c'è il pericolo di una chiusura definitiva». Oltre a martedì, Roberto Devereux, andrà in scena anche il 17 e il 19 settembre. Accanto ai già citati Mantegna, Scala, Jorstad, Luongo, figurano Enrico Iviglia (Lord Cecil), Luca Dall'Amico (Sir Gualtiero Raleigh) e, in alternanza, gli artisti del coro Emanuele Pedrini e Luca Ludovici, Carlo Agostini e Umberto Imbrenda, rispettivamente nei ruoli del paggio e del familiare di Nottingham.

Mario Merigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA