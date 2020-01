Frassica: «Adesso è il momento di cantarle a teatro»

L'INTERVISTA

Lanciato nel 1985 da Renzo Arbore in Rai a Quelli della notte nei panni di fra' Antonino da Scasazza, Nino Frassica vanta una carriera brillante nel varietà tv, nella fiction e nel cinema. Last but not least, il teatro musicale con la Los Plaggers Band porta il Tour 2000/3000 tra canzoni e canzonette al Teatro Goldoni di Venezia (10 e 11 gennaio) e poi al Verdi di Padova (17 e 18 gennaio) per finire al Comunale di Treviso il 7 marzo (info www.teatrostabileveneto.it).

Frassica fa anche il mattatore musicale in teatro?

«L'idea viene dal mio amore per la musica. Quando l'ascolto sto bene e ho deciso di unire la parte comica a quella musicale, anche se in realtà io sono la guest star dei Los Plaggers, un gruppo di grandi musicisti e professionisti».

Come nasce uno spettacolo tra canzoni e canzonette?

«Ho creato questa mescolanza di musica e canzoni legate fra di loro per senso illogico e musicale. È un Tour 2000/3000, pertanto avremo parecchi teatri e città da visitare».

Come è il rapporto con il pubblico dal vivo per chi è abituato al medium della telecamera?

«In teatro il pubblico lo vedi e lo senti, c'è un rapporto più naturale e diretto. Se poi tutto funziona, ridono e si divertono, allora mi piace ancor di più. Diciamo che si ha una soddisfazione più immediata, condividendo due ore di spensieratezza e divertimento».

Dalla TV al cinema alla fiction al teatro... qual è il contesto che sente più suo?

«L'intervista è per le date teatrali in Veneto, quindi la riposta è: il teatro! (Se fosse per un film avrei detto il cinema o la Tv per una fiction). Parlando seriamente dico che preferisco la radio; nel mio Programmone su Radio2 vado a ruota libera e senza filtri, senza copioni, così escono idee che poi rielaboro».

Qual è il segreto di una carriera tanto multiforme?

«È un segreto e quindi non posso dirlo... Con l'esperienza ho capito come gestire aspetti diversi della mia carriera, faccio un po' di tutto e mi piace farlo mettendo sempre del mio. Ho la fortuna di essere riconoscibile, pertanto cerco di essere Frassica sempre pur attenendomi al contesto o al copione».

Come è iniziato tutto? Come ha scoperto il suo talento?

«A Galati Marina, piccolo villaggio sul mare vicino a Messina, ho trasformato la mia disoccupazione in una sorta di palestra comica in cui sperimentavo scherzi e cazzeggi vari. Vedendo che tutti ridevano alle mie battute, ho capito che potevo trasformarlo in un'arte e quindi in un vero lavoro».

Quanto è stato importante Arbore?

«Credo fosse l'unico che poteva capire il mio tipo di comicità e per questo mi sono avvicinato, sapendo che parlavamo la stessa lingua. Grazie a lui ho iniziato la mia carriera».

Le sembra di aver costruito una maschera, che si adatta ai personaggi ma in fondo incarna una linea riconoscibile?

«Cerco di essere sempre me stesso. Quando recito devo seguire un copione e quindi frenarmi, ma il mio tocco c'è sempre».

Esiste un Frassica privato?

«Non credo, sono ciò che sono sempre e in maniera naturale, il pubblico e il privato si uniscono».

Qual è l'importanza del non-sense?

«È un modo per stravolgere la realtà, la logica».

La comicità è spesso vista come disimpegno e gli attori comici come di serie B, che ne pensa? Oggi è difficile far ridere senza banalizzare?

«Non credo che Sordi o Totò siano di serie B solo perché comici. Ci sono i bravi e i meno bravi, in ogni ambito non solo artistico. Oggi è tutto più veloce: in 3 minuti devi dire tutto e fare centro. È veramente difficile essere originali, ma ci sono tanti bravissimi comici che apprezzo veramente».

Nuovi progetti in cantiere?

«Da gennaio è in onda Don Matteo 12, proseguirò con Fabio Fazio e presto sarò con Cesare Bocci nella nuova fiction

Fratelli Caputo su Mediaset».

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

