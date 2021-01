L'INTERVISTA

Qual è il libro giusto per l'isola deserta? Anna Karenina o Guerra e pace? Addio alle armi o Cime tempestose? Meglio Carver o Coetzee, Bolaño, Sterne o Proust? Marco Franzoso ride divertito: sull'isola deserta, forse, lo scrittore padovano porterebbe semplicemente «un manuale di pesca», perchè «questo mi hanno insegnato i migliori romanzi che ho letto: a comprendere in ogni momento cosa è davvero importante nella vita, per stilare l'ordine delle priorità». Il suo ordine di priorità, adesso, si chiama Il grande libro della scrittura - Manuale pratico, avventuroso e filosofico per scrivere qualsiasi storia (il Saggiatore, 18 euro), gustosissimo e inaspettato viaggio dentro la scrittura - ma forse, soprattutto, nella lettura - tra classici, libri del cuore e ricordi personali, spaziando attraverso tutte le fasi dell'esperienza letteraria, dalla bozza all'idea passando per scaletta, stesure, fasi del racconto, colpi di scena, suspense, montaggio, con tanto di trucchi e consigli.

«Un lavoraccio», ammette l'autore de Il bambino indaco che tra le 700 pagine del suo saggio-romanzo governa con leggerezza capolavori della letteratura e pesantissimi capisaldi della semiotica (Chatman, Genet, Barthes) che «mi è costato 10 anni di vita», e che cerca di rispondere a tutte le domande, le perplessità e le difficoltà di un aspirante scrittore alle prese con la pagina bianca. «Per entrare dentro la scrittura da un altro punto di vista».

Sfatiamo il mito che la scrittura sia istinto.

«Esatto, qualsiasi disciplina può contare sui propri testi di riferimento. Ma un manuale così completo mancava. Certo, l'istinto non lo puoi costruire, ma ci sono regole da apprendere, altrimenti la scrittura non sta in piedi».

L'idea non basta?

«Devi scriverla. E svilupparla man mano che ti confronti con il testo».

Lei dice che il talento è il peggior nemico dello scrittore.

«Perchè rischia la ripetizione, l'autocompiacimento. La scrittura è un viaggio, sempre diverso, e per ogni romanzo servono bagagli, sguardi e abbigliamenti diversi».

Un viaggio verso dove?

«Scrivere un romanzo non è raggiungere un luogo, ma una tappa nel percorso. Quando un romanzo è finito e lo vedo pubblicato, ho sempre la sensazione che non mi appartenga più. Così vado avanti, continuo a fare le scale, pianerottolo dopo pianerottolo».

Cosa spinge la scrittura?

«Il confronto costante tra te e la pagina bianca: è il motore. È la relazione che hai con la scrittura, i problemi che ti pone un personaggio, le domande che ti solleva il testo. Un romanzo è tecnica, emozione, ossessione».

Non si può farne a meno?

«Infatti. Bisogna cercare la propria voce: perché i personaggi ti stanno parlando di qualcosa che ti riguarda da vicino. Le verità più profonde sulla vita arrivano attraverso la finzione. La letteratura è questa magia».

Bisogna anche leggere.

«Certo, sapendo che hai sempre tanto da imparare. Questo è l'unico modo per poter scrivere belle storie».

Scrittore genio e sregolatezza: la grande bugia?

«Serve disciplina, è vero. Ma l'obiettivo non è essere genio o sregolatezza, ma creare una bella storia, senza orgoglio».

Nel suo libro si passa da Proust e Tolstoj a Star Wars e Blade Runner: sono sempre le storie a fare la differenza?

«Pensavo a un viaggio da fare attraverso la pagina bianca: si comincia sapendo che tanti hanno scritto prima di te, e capisci come hanno risolto un problema magari per te cruciale in quel momento. Per questo ho citato tanti passaggi di testi per me fondamentali. Volevo scrivere un manuale che si leggesse come un romanzo, ma che fosse anche piacevole».

Quanto legge?

«Leggo parecchio ma non tantissimo. Leggo ciò che mi interessa, ma tendo molto a rileggere. E poi scrivo molto, tutti i giorni per almeno 4 ore».

Disciplina!

«Esatto. Guai perderla».

Chiara Pavan

