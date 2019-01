Franz Ferdinand Iniziate le prevendite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da Glasgow a Marostica (Vicenza): lunedì 8 luglio la band scozzese Franz Ferdinand si esibirà in Piazza degli Scacchi nell'ambito della quinta edizione della rassegna Marostica Summer Festival. Un concerto quello della formazione capitanata da Alex Kapranos che si aggiunge ai già annunciati appuntamenti fissati per il 3 e per il 10 luglio, quando a salire sul palco della kermesse saranno rispettivamente i Toto, in tour per celebrare i 40 anni di carriera, e Francesco De Gregori, che presenterà i suoi più grandi successi accompagnato da...