LE PREMIAZIONI

Disegnatore o drammaturgo del suono. È questa la definizione che il direttore della Biennale Teatro Antonio Latella utilizza per descrivere la figura di Franco Visioli, al quale verrà consegnato oggi - lunedì - il Leone d'Oro per il teatro 2020. «Con questo Leone vorrei segnalare una figura che, nel teatro, spesso condiziona la riuscita di uno spettacolo e la sua scrittura scenica - rimarca Latella - Il suono è sempre stato fondamentale per uno spettacolo, spesso è stato ed è uno spazio sonoro che riesce a sostenere la regia laddove non riescono a farlo scenografi o costumisti, e in alcuni casi gli attori stessi».

UN LEONE DEL SUONO

Musicista e sound designer, Visioli ha accompagnato i più grandi registi della seconda metà del Novecento, facendo da ponte con i registi del XXI secolo. Formatosi negli Usa, il Leone d'oro legge le differenze con l'Europa. «La drammaturgia musicale è un campo molto vasto, che abbraccia un lungo periodo storico e mette in gioco strumenti e suggestioni differenti - chiarisce Visioli - Shakespeare usa la magia per la sua Tempesta, George Lucas si chiude negli Studios, ma lo scopo è lo stesso e cioè contribuire alla definizione dell'azione, del personaggio, della storia. La cultura della drammaturgia musicale negli Stati Uniti non può prescindere dal livello tecnico dell'allestimento, che è altissimo. L'Europa è in gran parte ferma sulle proprie posizioni, che sono quelle di sempre e cioè massima libertà dentro confini che a volte sono molto stretti».

Eppure il contemporaneo non sembra esprimere un linguaggio sonoro caratteristico. «Troppa evoluzione, troppa velocità - dice - tutto si accende e si spegne in un secondo, non resta nulla, non c'è deposito. Forse perché c'è poco da depositare e, di conseguenza, poco o nulla da raccogliere».

PEDAGOGO D'ARGENTO

Oggi verrà consegnato anche il Leone d'argento a un pedagogo: il siciliano Alessio Maria Romano. Regista e coreografo, il giovane Maestro si occupa di formare interpreti attraverso la disciplina della coreografia, insegnando quanto sia necessaria, soprattutto per la nuova figura dell'attore-performer. «La consapevolezza del proprio movimento dovrebbe partire da una iniziale profonda e seria informazione su cos'è il proprio corpo - sottolinea Romano - Il corpo è biologicamente in continuo movimento e cambiamento, ma è l'unica cosa che realmente è sempre con noi, siamo noi che ci piaccia o no. L'attore e l'attrice rendono visibile a ogni spettatore, prima di tutto, questo loro mondo che è pieno di una storia e di una specifica singolarità».

Il movimento costruisce una liturgia in scena, nel senso di ritualità, di rigore. Una liturgia fisica casuale, approssimativa, finta quotidiana, volutamente inconsapevole è una scelta? «Probabilmente, oggi, sì».

L'attore totale è un concetto che Romano fa fatica a riconoscere. «Un attore dovrebbe essere sempre totale ma questo nella nostra formazione non avviene. Dal punto di vista pedagogico, per me, oggi, è fondamentale aiutare un futuro attore ad essere pronto e reattivo a tutti i mondi teatrali e quindi alle differenze che questi costituiscono. Ognuno poi troverà la propria forza, il proprio talento».

