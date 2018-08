Franco, stilista negli anni della grande contestazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MODASi è chiusa a Milano una mostra singolare che ha scritto una pagina tra le più interessanti nel grande libro della moda contemporanea. Nella sala del Grechetto di Palazzo Sormani, per Milano 1968 Contestazine e industria culturale, in esposizione dal 14 maggio a oggi, è stata allestita a cura di Elisabetta Invernici l'antologica di Franco Fracchiolla, in arte Franco. La ricerca della studiosa intorno agli anni dell'opposizione alle regole, del no al bon ton, delle uova sulle pellicce alla prima della Scala, ha portato all'attenzione...