Franco Rendich, il professore delle lingue scomparse

IL LUTTOVENEZIA Imprenditore, studioso, collezionista d'arte, ma anche difensore della libertà e della verità. Si è spento ieri mattina a 88 anni Franco Rendich, uomo noto in città per il suo amore verso Venezia e la sua costante ricerca di cultura. Rendich lascia i figli Monica, Cinzia e Massimo, avuti dalla moglie Liliana, dalla quale si era separato, ma con cui aveva sempre mantenuto un ottimo rapporto. «Mio padre era una persona speciale, era uno scrittore, un intellettuale. Si è dedicato a scrivere un libro in sanscrito per centrare...