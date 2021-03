Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBROCi fosse stato un Check Point Charlie nel Cinquecento, sarebbe stato a Venezia. Il crocevia tra Est e Ovest ai tempi della Guerra fredda era Berlino, nel Rinascimento era Venezia. Certo, l'Est non era rappresentato dall'Unione Sovietica, ma dall'Impero Ottomano e le relazioni tra ottomani ed europei erano molto più ondivaghe di quanto non si tenda a credere. D'altra parte è risaputo che nei 495 anni che intercorrono tra la nascita...