CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Francesco Cozzi, procuratore di Genova e genovese di nascita, è, come molti suoi concittadini, un uomo di poche parole. In genere si limita all'essenziale. Dice però ciò che deve essere detto e, spesso, le sue affermazioni sono degne di essere condivise. Ad esempio, subito dopo il crollo, Cozzi disse che non si trattava di fatalità ma di errore umano. Colpevole e punibile. Sulla stessa linea qualche giorno dopo manifestò la sua insoddisfazione per le pene, a suo giudizio, inadeguate per i reati configurabili, il disastro e l'omicidio...