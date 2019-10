Franceschini, leone d'argento Songbook, prima alla Biennale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PREMIOBiennale atto secondo. Anzi, Leone d'argento. È la volta di Matteo Franceschini, compositore tra i più interessanti ed eclettici della giovane generazione: «Comporre significa indagare ciò che non si sa e che si desidera scoprire dice . In altre parole, evolversi. Sento fortemente la necessità di crescere, lanciando continue sfide creative. Più un'esperienza artistica si differenzia da quelle vissute precedentemente, meglio è. Difficile, certo, a volte rischioso. Ma per me necessario». Trentino di nascita, Franceschini vive a...