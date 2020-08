MUSICA

Spazi Sonori, il nuovo viaggio live della vicentina di Bassano del Grappa Francesca Michielin per l'estate 2020 ha debuttato venerdì con un tutto esaurito al Parco Pavese di Nago-Torbole (Trento), in una location immersa nella natura sulla costa del lago di Garda. Un segnale forte, che la cantautrice e polistrumentista ha voluto dare a dimostrazione che la musica non si ferma. Il pubblico si è emozionato per oltre un'ora di show con arrangiamenti inediti creati appositamente da Francesca Michielin che in questo progetto suona l'harmonium indiano, il basso e il pianoforte attorno alle sonorità dei brani, dalle canzoni più famose della sua carriera come Nessun grado di separazione, L'amore esiste, Distratto e Vulcano ai più recenti singoli dell'ultimo album Feat (Stato di Natura). Con Spazi Sonori Michielin, una delle poche artiste donne a esibirsi quest'estate, sarà protagonista dei palchi allestiti in alcune tra le più particolari location d'Italia nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. L'artista è attesa ora a Treviso il 6 agosto, a Udine il 10 agosto, per poi proseguire nel resto d'Italia con concerti a Bitonto, Civitavecchia, Milano Idroscalo, Fiesole per chiudere nell'attesa grande festa live milanese del prossimo 6 giugno 2021 a Carroponte (Sesto San Giovanni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA