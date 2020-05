L'INIZIATIVA

È Asolo il borgo del cuore di Francesca Cavallin, l'attrice veneta che ha scelto di sostenere per la decima edizione di I luoghi del cuore, il censimento promosso dal Fondo Ambientale Italiano in collaborazione con Intesa San Paolo per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. «Ho scelto Asolo, vicino a Bassano del Grappa, dove sono nata e cresciuta, e la Marca trevigiana - racconta l'attrice - È un borgo straordinario non solo perché circondato da una natura splendida e da colli dolcissimi, ma per la sua meravigliosa architettura parte medievale e parte rinascimentale, con alcuni richiami all'architettura veneziana». Non è mancato il tempo, in questi mesi di quarantena e isolamento, per pensare e immaginare i propri luoghi del cuore. Una piazza, un sentiero di montagna tra i boschi, una chiesa sperduta e scoperta per caso, un intero borgo che necessita di attenzioni, e da quest'anno, una new entry del cuore potrà essere anche un luogo di cura. Sono anche queste le conseguenze della pandemia che proprio per come ha cambiato la vita di persone e luoghi, ha in parte modificato l'ormai consolidato censimento biennale I Luoghi del Cuore.

IL CENSIMENTO

In questa edizione infatti, il Fai ha istituito una classifica speciale per i luoghi che presentano la duplice caratteristica di patrimonio storicoculturale e luogo di cura, come ad esempio l'Ospedale Ss. Giovannni e Paolo di Venezia: edificio del 1200 con facciate ed interni storici, dove è possibile visitare la Scuola Grande di San Marco, ma che è anche un ospedale a tutti gli effetti impegnato nella battaglia anti-Covid. «I Luoghi storici della salute, con profonde radici storiche sono divenuti presidi a tutela di tutti grazie a medici e infermieri» ha spiegato il presidente Fai, Andrea Carandini, collegato online per la presentazione della campagna 2020. All'incontro virtuale hanno partecipato per il Veneto Michele Tessarin, (Ulss 3 Serenissima) e Mario Po, direttore polo culturale e museale Scuola Grande di San Marco. C'è anche una seconda novità nell'edizione 2020 dell'iniziativa Fai: L'Italia sopra i 600 metri, ovvero una classifica dedicata ai luoghi che appartengono alle aree interne montane del Paese nella cornice del Progetto Alpe, circa il 54% del territorio nazionale, spesso periferiche e che soffrono per la carenza di servizi e infrastrutture, ma indiscutibilmente affascinanti. Dal 2003 ad oggi, sono stati otto gli interventi finanziati dal Fai in Veneto: i Serrai di Sottoguda a Rocca Pietore, Forte San Felice a Chioggia, le Grotte del Caglieron sul Cansiglio, l'oratorio di Sant'Antonio ad Anguillara Veneta, il borgo di Rolle nel trevigiano, la scuola elementare Aristide Gabelli a Belluno, il brolo del Monastero San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto e il Teatro e Giardino Jacquard di Schio. Come di consueto, i luoghi più votati verranno premiati, a fronte della presentazione di un progetto concreto: 50 mila euro, 40 mila euro e 30 mila euro saranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato, mentre il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video realizzato a cura della Fondazione. Per i vincitori delle due classifiche speciali (ospedali e le aree interne e montane) sono in palio 20 mila euro. La votazione può avvenire online su www.iluoghidelcuore.it ed è aperta fino al 15 dicembre 2020. La classifica definitiva verrà pubblicata a febbraio 2021. Dalla sua prima edizione nel 2003, il Fai ha raccolto oltre 7 milioni di voti e 37mila luoghi segnalati. Di questi, il Fai ha sostenuto 119 progetti a favore di luoghi d'arte e di natura in ben 19 regioni italiane.

Francesca Delle Vedove

