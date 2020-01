FRA VENETO E FRIULI

Un avvincente viaggio del gusto attraverso le eccellenze culinarie del Veneto: a Limena, cinque serate dedicate alle migliori espressioni della cucina popolare, fino a maggio. Si parte venerdì 24 nella sala Barchessina con la presentazione del volume La luce della creazione (testi di Mario Rigoni Stern, foto di Roberto Costa), prima di mettersi a tavola fra tagliatelle in brodo con fegatini, bollito misto con salsa verde, cren e verdura cotta. Prenotazione al numero: 3664244877, costo a serata 22 euro. Le successive serate sono: 28 febbraio, 20 marzo, 24 aprile, 22 marzo.

Sfiziosa anche la proposta di da Nando, storica insegna friulana di Mortegliano (Ud), con il secondo appuntamento del Club della minestra in una data (sabato 25 gennaio) che coincide con la festa del Santo patrono di Mortegliano: il patron Ivan Uanetto ha deciso di creare una minestra ad hoc, la mignestre di San Pauli. Gli ospiti la troveranno in menu insieme al brodo bruciato (panoce di mare e di terra), alla sope cun lis tripis, alla mignestre di ues di purcit, verges e vuardi (ossa di maiale, verze e orzo). Ulteriore tocco locale l'ocje e la blave tal brut (oca e mais nel brodo). Il costo è 35 euro. Per i soci del Club della minestra e gli abbonati a qbquantobasta, la quota è 30 euro. Info: info@clubdellaminestra.it o promozione@qbquantobasta.it.

