APPUNTAMENTI

Nuovo appuntamento con Vini da Terre Estreme, venerdì 28 febbraio, all'Hotel Danieli di Venezia, dedicato alla viticoltura eroica e in programma al Danieli Bistro. Un menù preparato dall'Executive Chef Alberto Fol abbinato ad una selezione di vini provenienti da territori impervi in questo caso da zone montuose - di Abruzzo, Sicilia, Toscana, Lombardia con la rappresentanza veneta del Ico Metodo Classico Brut rosè 2012 della Cantina De Bacco, Dolomiti Venete. In una serata accompagnata dalla musica dal vivo di Dialoganduo. Il menu prevede: l'accoglienza con la Berkel in funzione con i prodotti del territorio, il cicchetto (Brulè di Parmigiano con ragù di cinghiale e spuma al tuorlo d'uovo), la Fregula mantecata come un risotto con anatra, radicchio e Morlacco, la guancetta di manzo brasata con patata schiacciata all'erba cipollina, e per chiudere la spirale al cioccolato con cuore allo yuzu e caramello salato. In chiusura, la degustazione di un'etichetta a sorpresa con la pasticceria di Loison. (Info: 041/782786).

IN SALOTTO

Torna mercoledì, 26 febbraio, Il Salotto del vino al ristorante La Montecchia di Selvazzano Dentro (Pd). Dai Colli Orientali del Friuli Paolo Petrussa (dell'azienda omonima) e Flavio Basilicata (le due Terre), racconteranno la loro idea di Schioppettino come strumento interpretativo del loro territorio, in particolare del comune di Prepotto. (Info: 049/8055323).

Oggi l'Enoteca La Moscheta, in Corso Milano a Padova, propone dalle 20,45 - una serata dedicata alla degustazione di differenti espressioni della Syrah, dalla Toscana alla Sicilia con la presenza dei produttori Fabrizio Dionisio e Costanza Chirivino. Ai vini saranno abbinati piatti della cucina dell'enoteca. (Prenotazione: 049/660946). Il vitigno Lacrima di Morro dAlba, sarà infine protagonista, venerdì 28, all'Osteria alla Pasina di Dosson (Tv), con la collaborazione di alcune cantine rappresentative e l'interpretazione di Andrea Da Ros, in una serata divisa in due momenti: dapprima un buffet libero, con servizio sommellerie, stuzzichini dello chef e la possibilità di assaggiare alcune tipologie, a seguire il wine tasting che spazierà fra annate, esposizioni, altitudini ed interpretazioni differenti. (Info: 347/5713469; www.eleganzaveneta.it.

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA