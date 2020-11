UNDICI ESCURSIONI

Scoprire i tesori nascosti delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio Unesco nella stagione più romantica dell'anno. È questa la proposta del Comitato Primavera del Prosecco Superiore che, insieme alle Mostre del vino, hanno dato vita anche ad un ciclo di undici visite guidate autunnali, pensate per raccontare il territorio alla scoperta di luoghi e tesori nascosti, incorniciati dal foliage autunnale, dove storia, natura e arte si fondono e confondono, in una stagione ideale. Avviato nel fine settimana del 24-25 ottobre, il programma proseguirà fino a fine novembre (info: 334/2936883). Dopo l'esordio di domenica scorsa (Corbanese tra cultura e natura) dal prossimo fine settimana l'iniziativa entrerà nel vivo. Sabato 7 l'appuntamento, alle 14,30, sarà nel Piazzale della chiesa di Ogliano, il tema dell'escursione (durata 2 ore e mezza, difficoltà media) sarà Ogliano e la civiltà della villa veneta, camminata tra le colline alla scoperta delle Ville dei patrizi veneziani appartenute nel tempo ad importanti famiglie come i Gera ed i Giustinian. Mentre domenica mattina le opportunità saranno addirittura due: alle ore 10 si partirà per una passeggiata fra i boschi, i vigneti e i coltivi delle colline di Refrontolo, e nel pomeriggio, alle 15, con ritrovo all'antica Pieve di San Pietro di Feletto, una passeggiata di un paio d'ore celebrerà luoghi dello spirito. Sabato 14 novembre, nel primo pomeriggio si partirà alla scoperta di Follina lungo il filo della storia, come luogo di preghiera e del fare, mentre il giorno successivo, domenica 15, è in programma il coinvolgente appuntamento con i Cavalieri, mugnani e scorpioni. Percorso fra le antiche pietre del borgo di Cison di Valmarino, fra portici, passaggi nascosti, ponti, muraglioni e le storie di acque e mugnai che per secoli hanno fatto vivere il paese. Si andrà poi alla scoperta di Serravalle, tesoro di arte e cultura, antico centro storico, con breve visita alla Mostra Sulle orme di Lorenzo Da Ponte a Palazzo Minucci, intermezzo musicale della Scuola A.Corelli e piccola degustazione. Chiusura in bellezza il 28 novembre con Sant'Andrea sotto la luna, escursione seralesulle colline di Colbertaldo.

