Non si ferma, anzi cerca di rinnovarsi adattandosi alle circostanze, Jazz & Wine of peace, il festival ideato da circolo Controtempo che si terrà per la 23. edizione dal 21 al 25 ottobre, fra Collio friulano e sloveno. Evento da sempre di grande richiamo turistico in regione, unisce alla bellezza della musica le eccellenze enogastronomiche del territorio, non dimenticando la sua primaria vocazione: il superamento dei confini e la pace tra i popoli. E così nell'era Covid 19 si rafforza il ruolo di Jazz & Taste percorso all'interno del festival in luoghi e spazi più intimi, riservato a pochi spettatori, fatto di concerti ispirati alle degustazioni. Le cantine aprono le porte per esaltare il binomio jazz e vino e chi riuscirà ad accedere potrà ascoltare, fra Cormòns e dintorni, in una dimensione esclusiva, jazzisti di fama fra i quali bandoneonista Carlo Maver, la violinista Valeria Sturba, il pianista Emmanuele Sartoris, il contrabbassista Marco Bellafiore.

Altra novità del 2020, lo slogan un vitigno al giorno, a ogni giornata il suo vino: Ribolla gialla, Friulano, Malvasia, Refosco, Collio bianco saranno protagonisti, ognuno per 24 ore, con degustazioni dedicate in ogni locale. Trenta i concerti in programma nei cinque giorni, dislocati fra il teatro di Cormòns, le cantine, le dimore storiche, i locali e affidati ai big della scena jazzistica mondiale ma anche alla freschezza dei giovani talenti. Fra i tanti ospiti, il duo Enrico Rava e Danilo Rea mercoledì, in apertura di festival nel teatro di Cormòns, vere icone della musica, il trio del pianista israeliano Yaron Herman, un mito del jazz, il binomio perfetto fra il trombettista norvegese Nils Petter Molvaer e il contrabbassista Mino Cinelu e dagli States il chitarrista Kurt Rosewinkel in trio. Fra le esclusive per l'Italia la Max Andrzejewski's Hütte in un appassionato omaggio a Robert Wyatt, la coppia Theo Ceccaldi e Roberto Negro, l'arpista jazz Alina Bzhezhinska, la scena jazz austriaca di Wolfgang Puschnig. (Info: www.controtempo.org, tel. 347 4421717).

