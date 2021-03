Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRA GOLA E SORPRESAChe sia nato nei primi del 700, alla corte di Luigi XIV, il Re Sole (versione più accreditata) o in America (da dove il cacao è del resto originario), l'unica certezza è che l'uovo di Pasqua ci cioccolato è uno dei grandi protagonisti del lato pagano e goloso della festa. Da sempre motivo di gioia per i più piccoli, quasi più per le sorprese (spesso banali, ma da bambini ci si accontenta di poco, soprattutto per chi...