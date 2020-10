FRA CONCORSI E GUIDE

Dal doppio oro conquistato con il Prosecco doc Treviso Extra Dry di MO Collection e con il Cartizze docg Dry di Luxury Collection in occasione del Berliner Wine Trophy Winter Edition, Mionetto riconferma la sua eccellenza aggiudicandosi tre medaglie d'oro anche nella Summer Edition della più importante degustazione di vino della Germania. In questo contesto, Mionetto brinda ai tre nuovi ori ottenuti con Sergio di MO Collection, il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry di Prestige Collection e il Cartizze Docg Dry di Luxury Collection Sergio che fa parte di MO Collection.

Non meno entusiasmante la stagione di Graziano Merotto che raccoglie i frutti del lavoro di 50 anni dedicati al Prosecco Superiore, con un palmarès di dieci premi in Italia e all'estero. Merotto ha introdotto un nuovo modo di fare Prosecco Superiore grazie alla Cuvée del Fondatore, ottenuta con una doppia maturazione dell'uva Glera in vigneto, che la rende quasi appassita, e una rifermentazione di 6 mesi in autoclave. Un vino che ha portato l'azienda a prendere il riconoscimento del Tre Bicchieri Gambero Rosso e tra i pochi ad essere premiati per dieci anni consecutivi dalla guida Vini d'Italia.

