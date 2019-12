Fra bàcari e isole insolito Capodanno

L'APPUNTAMENTO

Stanchi del solito Capodanno? Veneziaeventi organizza una Cena itinerante nei Bacari a Venezia con il finale vicino a San Marco per festeggiare tutti insieme. Il Tour inizierà alle 20 nei pressi della Stazione ferroviaria di Santa Lucia e terminerà a mezzanotte in un Bàcaro vicinoa a Piazza San Marco, al termine i festeggiamenti proseguiranno in totale autonomia. La serata prevede una cena itinerante in quattro Bacari: nel primo si degusteranno una serie di cicchetti della tradizione abbinati ad un calice di Prosecco; nel secondo si assaggerà un risotto accompagnato da un calice ancora di prosecco o di Cabernet; il terzo bacaro offrirà musetto con lenticchie e il consueto bicchiere di vino; l'ultimo sarà il bacaro dove si chiuderà in dolcezza con panettone o pandoro, a scelta, e l'inevitabile brindisi di mezzanotte. Per ulteriori info: www.veneziaeventi.com/ticket/. Il Tour è a numero chiuso, i bigliet t i si acquistano su http://www.veneziaeventi.com/ticket/

MURANO CON VISTA

Per chi non vuole rinunciare alla comodità del ristorante ma cerca un'ambientazione insolita, l'idea giusta potrebbe essere l'isola di Murano, magari lHYC Murano Venice, il lussuoso albergo della catena Hyatt, con vista sull'isola dei vetri e la laguna. Dopo l'aperitivo (Prosecco, cicchetti della tradizione veneziana, ostriche), un assaggio di Parmigiano croccante e tartufo bianco, farà da apripista all'antipasto: Gamberi rossi grigliati con pera al vino rosso e spuma al nero di seppia abbinati al Soave Classico Dop CastelloMontresor; arriveranno poi in tavola le Tagliatelle di pasta fresca con salsa al pomodoro giallo e medaglione di astice accompagnate dalla Ribolla Gialla del Collio Tenuta Sant'HelenaFantinel; sarà poi la volta del Filetto di dentice con purè di lenticchie, pomodorini al forno e tartufo bianco con il Frontiere -Tenuta Sant'Helena ancora di Fantinel prima del dessert: la Pannacotta al cioccolato bianco, insalata di agrumi e menta caramellata con il Recioto di Soave Cesari Docg. Una composizione di uva, mandarini, datteri, noci, fichi secchi e torrone come centro tavola sarà poi una tentazione irresistibile per continuare a sgranocchiare in dolcezza aspettando il brindisi della mezzanotte con bollicine e nell'anno nuovo l'immancabile Cotechino e lenticchie, servito a passaggio: Info: sales.centricmurano@hyatt.com .

INCANTO MAZZORBO

Da un'isola all'altra, da Murano a Burano, dai vetri ai merletti. In realtà siamo a Mazzorbo, per essere più precisi. Altra botta di suggestione, soprattutto se vi fermate alla tenuta Venissa, con la vigna della Dorona davanti e tutto il resto, a scandire le ultime ore del 2019. Qui si alza il livello delle aspettative (il ristorante Venissa vanta una stella Michelin) e anche quello della contemporaneità: dai bacari il salto c'è e si vede, ma se amate trovare nel piatto un pizzico di innovazione, se avete curiosità (ma fino ad un certo punto, perché l'Osteria Contemporanea tiene d'occhio prima di tutto la tradizione della cucina italiana, rivisitandola il giusto), questo è il vostro posto: I crudi dell'alto Adriatico e l' insalata d'aragosta, mela verde e yuzu, il Raviolone di magro, con battuta di branzino e crema alle spezie; il Plin al sugo di pesce arrosto e tartufo, la Vichyssoise, baccalà poché, riduzione di porro e nocciole e la Faraona, sedano rapa e agrumi, fino al Panettone e alle creme che lo accompagneranno e il finalone con Cotechino e lenticchie, la musica dal vivo e i fuochi d'artificio a mezzanotte. Se poi volete completare la magia, fermatevi a dormire, nell'ostello chic di Venissa o in una casa a Burano. Info: 04152271281.

OSTERIA STORICA

Se invece volete proprio restare in centro storico, l'idea insolita può essere quella di prenotare un'osteria storica, l'Antica Adelaide. Qui il menu fa una certa impressione, per via dell'abbondanza, e però fa anche venire l'acquolina in bocca, grazie ai classici veneziani come il Bacalà mantecato con polenta al nero di seppia o il Risotto di Gò (Ghiozzo di laguna). Ma c'è anche il salame nostrano cotto all'aceto di vino rosso con polentina rituale, e poi pasticci e gnocchi, Branzino e funghi, Oca e castagne, per arrivare, più o meno lucidi, alla Verza sofegada e al musetto di casada. I venezianissimi Baicoli fanno infine capolino nel dessert (la Bavarese al cioccolato fondente) e il brindisi di Capodanno si fa con il Prosecco bio surlì di Renzo Rebuli. E meno male che poi, a Venezia, si cammina.

