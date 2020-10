Anche quest'anno nella Galleria dei Cetacei del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue (nella foto) è allestita la mostra con le foto vincitrici del Concorso di Fotografia Subacquea organizzato da Abissi Underwater Photo Venice, giunto alla tredicesima edizione. L'inaugurazione è prevista oggi alle 11 in diretta nella pagina Facebook Msn con

Luca Mizzan (Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue); Davide Barzazzi (Abissi Underwater Photo Venice

Il Concorso Città di Venezia ha visto la partecipazione di oltre 50 fotosub. Le foto presentate sono state quasi 200 e provengono dai mari di tutto il mondo così come i loro autori provenienti da Italia, Austria, Germania, Grecia, Belgio, Stati Uniti, Hawaii, Australia, Taiwan, Malesia e Filippine. I 30 scatti esposti sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore composta da Davide Lopresti, Fabio Iardino e Marcello di Francesco. Per aggiungere valore a questo splendido materiale fotografico, ma anche per promuovere l'amore e il rispetto per il mare e per gli organismi che lo popolano, gli autori hanno concesso il libero utilizzo delle immagini al Museo per fini scientifici, divulgativi e didattici. Il pubblico potrà inoltre ammirare un'opera in vetro creata dal maestro vetraio Stefano Dalla Valentina, sponsor e collaboratore di Abissi sin dalla prima edizione, e le miniature in vetro a lume dell'artista Mauro Vianello.

