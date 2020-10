FOTOGRAFIA

Ci sono operai del XIX secolo, uomini d'affari vestiti alla moda, studenti universitari, soldati e marinai. Di tutte le età, vissuti in un periodo che va dal 1850 fino ad addentrarsi alla metà del Novecento. Tutti uomini, abbracciati, sognanti, felici, uniti, sorridenti. Immagini pudiche, semplici, da amici, da commilitoni. Uomini giovani e meno giovani pronti e immortalati nel tempo nella condivisione di una relazione omosessuale. Nessuna ostentazione, nessuna immagine volgare, ma solo segnali inequivocabili di un'unione che si intercetta in alcuni simboli come il rituale dell'anello al dito (e chi non, anche tra gli uomini non ne ha mai avuto uno infilato all'anulare?) o quella di posare sotto un ombrello, un altro oggetto come tanti altri, ma che nell'underground della comunità omosessuale, ha nel tempo avuto un significato discreto ma chiaro. È questo Loving un libro che racconta la collezione di Hugh Nini e Neal Treadwell che oggi in diretta Facebook, alle 18.45, il Craf (Centro di ricerca e archiviazione fotografica) di Spilimbergo (Pn) presenterà con la partecipazione dei due collezionisti, l'editore Eric Gaysels, il direttore del Craf, Alvise Rampini. L'incontro sarà tradotto in diretta da Laura Amighetti.

IMMAGINI D'ANTIQUARIATO

La collezione Nini-Treadwill si compone di oltre 2.800 immagini ritrovate, inizialmente per caso, in mercatini delle pulci, all'interno di scatole da scarpe, archivi di famiglia, vecchie valigie durante traslochi, addirittura in occasione di vendite online o aste immobiliari. Quello che ne è emerso, quindi, è quello di un universo parallelo che mette in mostra il sentimento amoroso tra uomini attraverso le epoche e luoghi diversi. Una storia del costume internazionale con foto provenienti da tutto il mondo: Australia, Bulgaria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e molti altri luoghi. «Ogni iniziativa - sottolinea il direttore Alvise Rampini - che promuova l'importanza della conservazione, di collezioni pubbliche e private come in questo caso, costituisce uno strumento di sensibilizzazione verso la fotografia storica, impareggiabile alleata per la comprensione di fenomeni sociali, usi e costumi propri di epoche diverse. Le fotografie sono inoltre supporti che testimoniano l'impiego di tecniche e materiali diversi, di estremo interesse per il nostro Centro che ospita dagherrotipi, albumine, cartes de visite e molti altri esemplari storici».

COSTUME & MODA

La varietà delle immagini raccolte narra inoltre le inevitabili trasformazioni avvenute in più di cento anni di storia nel campo della moda, delle acconciature, del design automobilistico e della stessa società così come l'evoluzione e lo sviluppo della fotografia e delle diverse tecniche utilizzate nel corso del tempo fra cui ferrotipi, ambrotipi, cartoline fotografiche, fototessere, foto per biglietti da visita, cabinet card. «Ogni immagine - si dice nella presentazione di Loving - è una dimostrazione di grande amore, ma anche di grande coraggio: il desiderio condiviso di essere visti solo l'uno dall'altro e di immortalare per sempre in uno scatto quei momenti così unici e speciali prevale infatti sui rischi che si correvano all'epoca. Nella maggior parte dei casi le coppie costituiscono l'unico soggetto dell'immagine ma non mancano esempi in cui compaiono altri personaggi con il ruolo, non troppo sottaciuto, di felici testimoni». Nel libro si racconta anche come abbia avuto inizia la raccolta delle fotografie da parte dei due collezionisti. «Tutto ha avuto inizio - spiegano - in un negozio di antiquariato a Dallas in Texas. Quella che sarebbe poi diventata la prima foto della raccolta è datata 1920 e raffigura due uomini abbracciati che si guardano l'un l'altro dimostrando così il loro amore».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA