Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTANasce a Venezia il Venice Photo Prize, inedito trampolino di lancio per fotografi esordienti. Le iscrizioni al concorso fortemente voluto dall'artista veneziano Michele Alassio e sostenuto da Banca Generali, si sono aperte in questi giorni. Al vincitore, un soggiorno di due settimane in Laguna, periodo nel quale realizzare una serie di immagini che verranno esposte a novembre 2022, del tutto gratuitamente, nei locali da poco...