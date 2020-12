HACKER A SCUOLA

VENEZIA La sgradita intrusione durante l'open day del Morosini, in cui alcuni finti genitori hanno mostrato foto porno, fa prendere una presa di posizione sia da parte dei genitori che dalla scuola. Quanto accaduto è stato ricostruito dalla dirigente, Anna Curci, che da subito ha spiegato come non si lascerà nulla al caso e i provvedimenti nei confronti degli ignoti non tarderanno a raggiungere i protagonisti del gioco: «La scuola prenderà tutti i provvedimenti del caso su quanto accaduto. Vorrei però precisare che la nostra infrastruttura informatica è sicura e protetta, il problema è che, data l'emergenza sanitaria, l'open day che normalmente avviene in presenza, ora ci impone l'online. E quando si tratta di eventi dove devono accedere esterni, è difficile controllare chi siano, a quali persone corrispondano, perché chi ha figli che non sono in questa scuola non ha un account istituzionale». Lunedì pomeriggio, nel corso della presentazione pubblica dell'istituto avvenuta via Google Meet, ignoti hanno preso la parola mostrando immagini poco coerenti con i contenuti espressi e una pagina Wikipedia inneggiante a Hitler. Sdegno è stato espresso dai genitori, che hanno ipotizzato come però si possa trattare di una ragazzata, con protagonisti giovani delle superiori. Questo però ha fatto sì che alcuni genitori scrivessero alla preside per far sì che si adottino procedimenti per individuare i responsabili. Curci chiarisce che l'episodio è stato subito riportato entro i termini: «Sono state prese altre precauzioni. Se prima ci limitavamo alla richiesta di identificazione con nome e cognome, senza entrare nel dettaglio, ora non sarà così. Dalla prossima occasione filtreremo meglio i partecipanti, bloccheremo dall'inizio la possibilità di intervenire con presentazioni effettuati da esterni. Nel caso specifico, l'episodio è durato molto poco, la visione è stata subito interrotta. Purtroppo non ho potuto rimuoverli sin dall'inizio, ma la scuola non c'entra».

