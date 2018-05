Fossati lancia il nuovo disco di Gaber tra inediti e successi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OMAGGIO«Giorgio Gaber, come tutti gli artisti dovrebbero essere, ha sempre anticipato i tempi. Ha guardato avanti. E l'ha fatto fin dagli esordi». Ivano Fossati racconta con grande rispetto ed ammirazione la parabola di successi che nei decenni ha portato il signor G al vertice della canzone italiana. L'occasione, in un Teatro Romano gremito di duemila persone, è stato l'appuntamento del Festival della bellezza nel quale il cantautore genovese è salito sul palco non per suonare, ma per analizzare attraverso i video e il riuscito dialogo...