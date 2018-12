FORZE IN CAMPO VENEZIA Oltre 200 agenti di tutte le forze dell'ordine impegnati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORZE IN CAMPOVENEZIA Oltre 200 agenti di tutte le forze dell'ordine impegnati in tutta la provincia, con controlli a tappeto nei locali che scatteranno già dalle 22 di stasera per proseguire tutta la notte, sicuramente fino alle 6 di domattina e, se sarà necessario, perfino oltre. «Solo noi saremo presenti sul territorio con più di un centinaio di agenti di polizia tra San Marco a Venezia, piazza Ferretto a Mestre e a Jesolo, per garantire un Capodanno sereno e sicuro a tutti i cittadini» sottolinea il questore Danilo Gagliardi,...