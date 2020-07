LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA L'improvviso aumento dei positivi al Covid sta allarmando un po' tutti e il presidente della Regione Luca Zaia pochi giorni fa ha detto che se continua così dovrà tornare alle ordinanze restrittive. A livello di Governo, il ministro Speranza, sollecitato proprio da Zaia, sta pensando se sia possibile disporre il ricovero coatto per tutti i positivi come si fa attualmente con le persone che hanno problemi psichiatrici. È il cosiddetto Tso (trattamento sanitario obbligatorio), che ha fatto irritare Forza Nuova e alcuni comitati che condividono le stesse istanze del partito di destra. Così domani alle 10, in rio Novo all'incrocio con calle dei Ragusei ci sarà il ritrovo per una manifestazione contro quella che viene chiamata la dittatura sanitaria.

«A seguito delle dichiarazioni del governatore del Veneto Luca Zaia che invoca Tso e arresti, blocchi e quant'altro - affermano da Forza Nuova - , dichiarazioni tese ad impaurire e impoverire la popolazione (con ripercussioni su commercio e turismo), Forza Nuova parteciperà alla manifestazione di lunedì mattina organizzata da cittadini, mamme e partite Iva per gridare al presidente regionale il no a politiche terroristiche volte a spaventare i cittadini italiani».

