Forse ancora non è chiaro, ma il problema non sono gli altri l'Europa, l'euro o i vincoli di Bruxelles ma siamo noi. Certo, le istituzioni comunitarie soffrono di incompletezza, affidate come sono ad un metodo intergovernativo che ha finito per accentuare le divergenze, ma in questi anni l'economia europea è complessivamente migliorata ovunque, tranne che in Italia, dove è peggiorata anche rispetto a Grecia e Cipro. Negli ultimi giorni il commissario alla Concorrenza, Margrethe Vestager, e il vicepresidente Valdis Dombrovskis, hanno ricordato all'Italia che deve fare i compiti a casa. Nulla di nuovo, tanto più che il cambio di governo, dal Conte1 al Conte2, non sta andando a modificare granchè la realtà dei fatti, ormai consolidata purtroppo negli anni. Infatti, come evidenziato del Centro Studi Economia Reale di Mario Baldassari nel suo ultimo aggiornamento basato sui dati Eurostat, dal 2000 al 2018 l'Italia è l'unica eccezione sia tra i 19 paesi dell'euro che tra i 28 (ancora per poco) dell'Unione, è l'unico paese che ha visto ridursi il proprio pil reale pro capite. Era il 3% più alto della media della zona euro nel 2000, è del 14% più basso adesso. Era 20 punti in più della media dell'Unione, adesso è di 5 punti inferiore. Siamo la pecora nera, con 17 punti persi nel primo caso e 25 nel secondo. Una triste anomalia dovuta, evidentemente, a cause tutte interne. Che è ancor più preoccupante considerando che il 2019 si chiuderà con una crescita zero, che potrebbe ripetersi anche nel 2020, cui i più ottimisti assegnano la possibilità di una crescita del pil dello 0,4%. La nostra unica ancora di salvezza rimane la forza dell'export: dopo il 3,2% stimato per il 2019, le nostre esportazioni sono previste in aumento del 2,8% nel prossimo anno e mediamente del 3,7% nel biennio 2021-2022. Numeri che ci dicono come il trend tenga il passo, ma nello stesso tempo tenda a rallentare, cosa che dovrebbe suonare come un campanello d'allarme, perché se davvero il flusso delle esportazioni dovesse per qualche motivo, anche solo congiunturale, perdere il ritmo di questi anni, la caduta in recessione sarebbe sicura e pesante. Purtroppo, non avendoci messo nulla di nostro e con una intrinseca debolezza interna, siamo legati a doppio filo al quadro internazionale. Quando tutto va bene e l'economia mondiale cresce del 4%, gli Usa del 2,5% e l'eurozona del 2% noi registriamo un misero +1%. Appena qualcosa va storto e il mondo e gli Usa rallentano al 2% e l'area euro all'1%, l'Italia si ferma. Anche perché, a guardare gli ultimi anni, la nostra produttività totale dei fattori è ferma a zero, gli investimenti si sono ridotti di un quinto, la capacità produttiva di un quarto, la disoccupazione è raddoppiata, mentre in tutto il resto d'Europa non è così. Eppure, per esempio, proprio dall'Europa è arrivato quel whatever it takes che ha evitato che il costo del nostro debito pubblico esplodesse definitivamente. Per cui, prima di giudicare gli altri, dobbiamo prendercela con noi stessi.

(twitter @ecisnetto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA