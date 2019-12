FORMAZIONE

C'è uno strumento a disposizione degli studenti residenti in Italia iscritti ad un ateneo italiano o estero che consente loro di investire sul proprio futuro e condurre gli studi con un sostegno economico importante. Si chiama Per Merito, ed è stato istituito da Intesa Sanpaolo per gli studenti che mantengono un ritmo di almeno venti crediti formativi (CFU) o che sostengono l'80% degli esami previsti dal piano di studi nel semestre: questi studenti possono beneficiare del prestito senza fornire garanzie personali o familiari. La linea di credito arriva fino a 5.000 euro l'anno, fino a cinque anni, per coprire spese di studio, mobilità, residenza e periodi formativi all'estero.

Per università all'estero, master o particolari corsi di studi si può arrivare fino a un massimo di 50.000 euro e la sola condizione per l'accesso al credito è essere in regola con gli studi. La restituzione può iniziare anche due anni dopo la laurea, periodo ponte nel quale il giovane può trovare lavoro senza l'assillo delle rate. È possibile restituire il credito fino a 30 anni, quindi con una bassa rata mensile.

«Per Intesa Sanpaolo la crescita solidale è un elemento imprescindibile dalla propria attività - spiega Renzo Simonato, direttore regionale di Intesa Sanpaolo -. Tra i recenti progetti abbiamo lanciato nuove iniziative per i giovani, creando così le condizioni per generare nuova occupazione, fattore imprescindibile per il rilancio dei nostri territori ha ricordato Simonato. In tale ambito Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un accordo con Università di Padova, Assindustria Venetocentro, Fondazione Cariparo e Unismart Padova per lo sviluppo di progetti di ricerca che prevede 10 borse di dottorando triennali a tema vincolato per 700.000 euro.

Intesa Sanpaolo, assecondando la lunga e consolidata tradizione delle banche confluite nel Gruppo, interpreta da sempre il proprio impegno in campo culturale e artistico come una responsabilità sociale, con la consapevolezza che il ruolo di un'impresa bancaria di rilevanza nazionale sia quello di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.

Con questa finalità, nel 2011 è stato avviato il Progetto Cultura, un piano di interventi temporanei e permanenti nel campo dell'arte e della cultura, rinnovato di triennio in triennio con il supporto di un apposito comitato scientifico. Il progetto persegue l'obiettivo prioritario di consentire alla collettività la fruizione del patrimonio storico, artistico e architettonico del Gruppo attraverso le Gallerie d'Italia, polo museale con sedi a Milano, Napoli e Vicenza, che quest'anno celebra i 20 anni di attività di Palazzo Leoni Montanari con mostre e attività didattiche sempre apprezzate dal pubblico.

Intesa Sanpaolo contribuisce concretamente alla tutela e al restauro dei beni artistici e culturali del Paese attraverso il programma denominato Restituzioni, che cura e promuove il restauro di opere d'arte, in collaborazione con gli organismi di tutela. Avviato nel 1989, Restituzioni ha consentito di restituire alla godibilità pubblica 1300 beni artistici. La Banca, inoltre, tutela e valorizza l'Archivio storico del Gruppo, che rappresenta uno dei più importanti archivi bancari a livello europeo, con circa 12 km di documentazione cartacea i cui estremi cronologici vanno dal 1472 al 2006, migliaia di video e fotografie e una collezione di circa 1500 salvadanai da tutto il mondo.

Nel Veneto sono molte le iniziative culturali della Banca: a Venezia il Gruppo ha promosso l'esposizione permanente alla Querini Stampalia delle collezioni della Cassa di Risparmio di Venezia, collabora con la Fondazione Cini, è socio sostenitore del Teatro La Fenice e ne sponsorizza la stagione lirica 2019-2020; a Rovigo è main sponsor della mostra sul Giapponismo, mentre a Treviso sostiene la mostra Natura in posa.

Alle Gallerie d'Italia -Palazzo Leoni Montanari di Vicenza è attualmente in corso (fino al 26 gennaio) la mostra Kandinskij, Goncarova, Chagall. Sacro e bellezza nell'arte russa, un importante appuntamento e per celebrare i vent'anni di attività della sede museale vicentina e valorizzare la straordinaria collezione di antiche icone russe della Banca, affiancate per l'occasione a grandi capolavori dell'avanguardia russa provenienti da musei internazionali. Inoltre, sempre a Vicenza, fino all'8 marzo 2020 è possibile ammirare il dipinto di Paul Gaugain Tahitiani in una stanza, proveniente dal Museo Statale di Belle Arti Pukin di Mosca.

