Forman, una follia da Oscar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CINEMAPur non potendolo definire un regista popolare, la fama più diffusa di Milo Forman, scomparso all'età di 86 anni dopo breve malattia, è legata a due film di enorme rilevanza commerciale, oltre che artistica: Qualcuno volò sul nido del cuculò e Amadeus. In realtà questo regista céco, il cui vero nome era Jan Tomá e non Milo, nato nella Boemia centrale, ha fatto molto di più, legando la sua brillante carriera a una visione poliedrica e a un'adesione cangiante al cinema, evitando di sovrastare con il suo stile, peraltro...