Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FOOD & SOCIALSi chiamano Sara Maroder e Virginia Gostissa. Hanno rispettivamente 27 e 24 anni. Si raccontano così: «Sono nata e cresciuta a Venezia. Ho sempre lavorato nel settore turistico come receptionist in hotel ma dopo la grande acqua alta del 2019 mi sono trovata senza lavoro. Ho fatto qualche corso formativo di fotografia e marketing e al momento lavoro come fotografa e social media manager nell'ambito del food» spiega Sara. «Sono...