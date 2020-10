IL SOSTEGNO

ROMA Via libera definitivo al decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che incrementa il Fondo di sostegno alle locazioni con uno stanziamento di ulteriori 140 milioni di euro per le famiglie a basso reddito che vivono in affitto e di 20 milioni di euro per gli studenti fuori sede. Lo comunica il Mit in una nota precisando che le «risorse sono ripartite tra le Regioni e immediatamente spendibili dai Comuni grazie a quanto stabilito con il decreto Cura Italia. È lo stanziamento più alto degli ultimi dieci anni e «servirà ad intervenire concretamente sui contesti sociali più fragili» ma anche a rilanciare «l'edilizia residenziale pubblica e l'housing sociale, avviando la costruzione di nuovi edifici e intervenendo sulla manutenzione di quelli meno recenti» viene spiegato. Con «le risorse messe in campo - viene sottolineato - è stato possibile ampliare la platea dei beneficiari: per quello che attiene il Fondo Morosità Incolpevoli, non solo i destinatari dei provvedimenti di sfratto, ma anche coloro che presentano un'autocertificazione nella quale attestano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori».

