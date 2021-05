Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Esiste un avvenire per la pittura? L'interrogativo non è nuovo, anzi risale almeno al 1840, anno in cui venne inventata la fotografia che, secondo molti, ne avrebbe decretato il definitivo tramonto. A ripercorre l'intera sequenza o per dirla con il curatore Un caleidoscopio di gesti ripudiati è ora una mostra promossa da Peter Fischli, noto scultore svizzero, a Ca' Corner della Regina, sede veneziana della Fondazione Prada. In programma dal...