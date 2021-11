Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FONDAZIONE CINIEVENTO SCIENZAE SOCIETÀOrganizzato in occasione delle celebrazioni del 25esimo anniversario della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, l'evento si terrà domani a partire dalle 15 e sabato a partire dalle 10 pressola Fondazione Cini. Interverranno varie personalità del mondo della ricerca, politici come Luca Zaia, Luigi Brugnaro e Massimo Cacciari e giornalisti come il direttore del Gazzettino Roberto Papetti e l'ex...