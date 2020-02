Foibe

Com'è finita

la Jugoslavia?

Forse per la coda alla giornata del Ricordo della Shoah, ed animi già scaldati, ho trovato sorprendente la rievocazione di quell'altra tragedia, quella delle Foibe carsiche sui media oltre a manifestazioni locali, della varie associazioni. Tanto da muovere anche il Presidente della Repubblica a esprimere il suo pensiero in merito, proprio pane al pane, e che non succeda più! Ma adesso com'è la situazione di quei popoli della ex grande Jugoslavia con confini per qualcheduno non ancora definiti e sicuri, ma con richiesta di entrare nella UE?

Piergiorgio Beraldo

Giornata del Ricordo

Sacrosanto

Mattarella

Meravigliose e sacrosante le parole pronunciate dal presidente Mattarella in occasione della Giornata del Ricordo per commemorare le atrocità commesse dai carnefici di Tito nella Venezia Giulia. A mio parere è stato seppellito il cinico tentativo di alcuni nostalgici comunisti nostrani di negare la gravità di quanto accaduto in quel tragico periodo della nostra storia, arrivando al punto di dare un prezzo alla singola vita della vittima: un riduzionismo numerico degli italiani torturati e gettati nelle foibe come attenuante della pulizia etnica per soddisfare le mire annessionistiche jugoslave, come mera contabilità delle povere salme. La giustificazione collaborazionistica ignobile data allora dal Togliatti quale risarcimento per l'aggressione fascista e l'ostilità di altri comunisti verso coloro che stavano fuggendo dal paradiso titino dovrebbero invece far riflettere quei nostalgici nostrani e insegnare loro che la storia va letta per comprendere ciò che effettivamente accadde e non per sostenere a tutti i costi la storia della propria parte politica, altrimenti ognuno, comunista o fascista, pretenderà che il suo partito ha sempre avuto ragione anche nel torto più evidente e documentabile, ma senza autocritica si alimenta solo odio.

Mauro Cicero

Fiume

L'Olocausto

secondo i croati

In questi giorni si ricordano gli eccidi avvenuti in Istria e la tremenda tragedia delle foibe. Lo stesso Presidente Mattarella è intervenuto ricordando che a questi eventi i contemporanei non attribuirono per superficialità o calcolo, il dovuto rilievo. Inoltre il nostro Presidente invita a rafforzare gli istituti di democrazia e collaborazione con paesi quali la Slovenia e la Croazia che ora fanno parte dell'Unione Europea. Non posso che concordare con questi intendimenti, ma trovo difficoltà a vederne l'attuazione fintanto che da parte italiana ogni anno si ricordano (giustamente dico io) queste tragedie che sicuramente faranno ribollire la rabbia di chi le ha vissute e dei loro familiari e dall'altra parte, quella Croata, si organizza, in occasione di Rijeka capitale della cultura 2020, un evento dal titolo: L'Olocausta di D'Annunzio per ricordare i 100 anni dell'occupazione della città da parte di Gabriele D'Annunzio e i suoi irredentisti. Queste le testuali parole che accompagnano l'evento: Gabriele D'Annunzio, il controverso comandante militare italiano e precursore dell'ideologia fascista, occupò Fiume con le sue forze paramilitari il 12 settembre 1919 e proclamò intenzionalmente la città come parte del Regno d'Italia. Ciò si rivelò presto gravemente dannoso per la stabilità culturale ed economica di Rijeka all'epoca. All'improvviso, una città eccezionalmente multietnica ha negato i diritti a chiunque non si fosse identificato come italiano o si è opposto all'idea di una Fiume italiana uniformemente. I croati furono presi di mira dalle forze paramilitari di D'Annunzio.

G. Zennaro

