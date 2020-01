Foibe, accuse all'Anpi veneziana: «Falso, vicenda che non ci riguarda»

IL CASO

VENEZIA Non è passata inosservata all'Anpi veneziana l'accusa lanciata ieri dal sedicente giornalista investigativo Marco Gregoretti. La sezione lagunare ha immediatamente preso le distanze da quanto affermato dall'uomo in un video su Facebook in cui affermava che l'Anpi di Venezia avrebbe definito le Foibe Un'invenzione mai esistita. Peccato che l'affermazione, datata invece 28 gennaio 2019, fosse stata effettuata dall'Anpi di Rovigo e da cui, contrariamente a quello che afferma l'uomo nel suo video, l'Anpi nazionale si era già dissociata all'epoca. La polemica che era emersa alle ribalte della cronaca nazionale per la frase choc pubblicata allora su Facebook dall'associazione partigiani polesana. Un anno fa si poteva infatti leggere sul profilo social: «Sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della foiba di Basovizza».

In seguito si era registrata una retromarcia da parte dell'Anpi, seguita da reazioni politiche di ogni ordine e grado, che hanno condannato l'uscita poco felice. Proprio quella frase è stata ripresa, in maniera distorta ed errata, dal giornalista Gregoretti, creando non poco fastidio ai partigiani lagunari, che hanno voluto sin da subito prendere le distanze dalle accuse. Sebbene l'eco della sparata su Youtube non abbia raccolto molte visualizzazioni (a ieri il video era stato visto meno di duecento volte), l'Anpi ha voluto stroncare sul nascere qualsiasi tipo di polemica o di strumentalizzazione. «Ci limitiamo a smentire il fatto che una frase del genere possa esser uscita da noi e a far sapere che invece c'è una posizione ufficiale dell'Anpi nazionale, a cui la sezione veneziana si associa», ha spiegato il presidente dell'Anpi veneziana Gianluigi Placella (nella foto). Lo stesso ha poi proseguito: «Le affermazioni che sono state attribuite alla nostra sezione sono false, come è falso il fatto che l'associazione nazionale non abbia preso posizione. La smentita prodotta dallo stesso Gregoretti il giorno dopo (ieri, ndr), non fa altro che far emergere la strumentalità e l'approssimazione della cosa». La querelle ha infastidito gli aderenti al gruppo, tanto che difficilmente lasceranno correre quanto affermato: «Di fronte a questa avventatezza, non solo abbiamo gli strumenti per contraddirla in maniera chiara, ma ci riserviamo anche di considerare tutte le azioni necessarie nelle opportuni sedi nei confronti di quanto affermato da questo personaggio», ha concluso Placella.

Tomaso Borzomì

